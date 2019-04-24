Для жителей района Люблино по программе реновации построят детский сад и школу искусств
17:45 24.04.2019
В Москве, в результате проведения общественных слушаний по поводу плана застройки квартала реновации в Люблине, этот проект планируется дополнить несколькими социальными объектами. По словам директора «НИиПИ Градплан города Москвы» Дины Сатаровой, в районе Люблино при его модернизации предполагается выстроить детский сад на 200 мест и школу искусств.
«После анализа пожеланий жителей было принято решение построить в районе новую детскую школу искусств. В нее переедет коллектив Детской музыкальной школы им. Глазунова, - приводит слова Сатаровой районная газета «Мое Люблино». - Таким образом, педагогический состав существующей школы будет сохранен, а школа получит новое пространство для развития творческой деятельности. Также проект планировки предусматривает строительство детского сада и расширение школы №2010».
В московскую программу реновации включены более 5000 домов, в основном, пятиэтажных хрущевок первого периода индустриального домостроения СССР. В Адресном перечне программы сейчас значатся 323 стартовые площадки, где планируется построить около 4,6 млн кв м жилья.
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