Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев своим указом о паспортах РФ для Донбасса
13:00 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не собирался провоцировать официальный Киев, подписывая указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Что касается провоцирования, то мы далеки и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать, - заявил он. - Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер".
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