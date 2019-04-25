Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев своим указом о паспортах РФ для Донбасса

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не собирался провоцировать официальный Киев, подписывая указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Что касается провоцирования, то мы далеки и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать, - заявил он. - Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер".