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МВД хочет получить доступ к врачебной тайне - СМИ

09:32 29.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

МВД просит предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Речь, в частности, идет о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, считают в МВД. В Минздраве пока на запрос не ответили. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах.

В конце 2018 года ГИБДД разработала соответствующий законопроект, но он не был внесен в Госдуму из-за противодействия Минздрава.  Коммерсантъ

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