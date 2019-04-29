МВД хочет получить доступ к врачебной тайне - СМИ
09:32 29.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
МВД просит предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Речь, в частности, идет о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, считают в МВД. В Минздраве пока на запрос не ответили. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах.
В конце 2018 года ГИБДД разработала соответствующий законопроект, но он не был внесен в Госдуму из-за противодействия Минздрава. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 09:20 29.04.2019
- На выборах в Испании победили социалисты, ультраправые прошли в парламент
- 09:05 29.04.2019
- Расследование привело к увольнению начальника американской тюрьмы в Гуантанамо
- 09:00 29.04.2019
- Правительственные войска отбили ряд кварталов Триполи у отрядов Хафтара
- 08:45 29.04.2019
- Две гигантские панды едут из Китая в Москву в "командировку" на 15 лет
- 08:20 29.04.2019
- Большинству россиян выборы президента в Украине оказались не интересны - опрос
- 08:00 29.04.2019
- О поездке Ким Чен Ына в Россию телевидение КНДР сняло документальный фильм
- 07:32 29.04.2019
- Понедельник в Москве будет солнечным и прохладным
- 07:30 29.04.2019
- Защитить свободу слова в Сингапуре решили через ограничения в сети Интернет
- 07:25 29.04.2019
- Россия находится на 6-м месте в мире по военным расходам - СИПРИ
- 07:19 29.04.2019
- По данным Счетной палаты, Байкальский регион за два года покинуло более 30 тыс человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать