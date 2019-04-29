В Британии загорелся лес Винни-Пуха

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании горит лес Винни-Пуха. Пожар произошёл в ночь на понедельник в графстве Восточный Суссекс. Огнём охвачено 6 гектаров. На месте работает 6 пожарных машин и мелкогабаритная техника, сообщает агентство «Ридус».

Эшдаунский лес знаменит тем, что в начале XX века в его окрестностях жил писатель Алан Александр Милн. Он часто гулял там со своим сыном Кристофером Робином. Позднее именно это место стало прообразом леса, в котором жили герои сказки «Винни-Пух и все, все, все». Говорит Москва

