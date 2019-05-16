Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО

15:00 Источник: REGNUM

Зенитные ракетные системы С-400, которые Турция закупает у России, будут полностью находиться под контролем Анкары, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 мая в ходе визита в Латвию. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание Hurriyet.

Чавушоглу отметил, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО и не будут представлять угрозу для истребителей F-35.







