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МО: Боевики в Сирии 13 раз нарушили режим прекращения огня

13:40 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики в Сирии с 18 мая обстреляли правительственные войска 13 раз, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в российском Центре применения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).

В сообщении отмечается, что с ноля часов 18 мая вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской зоне деэскалации, но факты обстрелов позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо со стороны боевиков продолжаются.

"С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием минометов и реактивных систем залпового огня, запрещенных астанинскими договоренностями от 2017 г. и сочинскими соглашениями от 2018 г. к размещению в демилитаризованной зоне", - заявили военные РФ. В Центре добавили, что "в результате обстрелов трое сирийских военнослужащих получили ранения".

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