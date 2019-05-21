Иран объявил об увеличении в 4 раза степени обогащения низкообогащенного урана

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Тасним, которое привело слова высокопоставленного чиновника на ядерном объекте Натанз. Речь идет об уране со степенью обогащения до 3,67%.

Согласно условиям ядерной сделки, отмечает Рейтер, Иран может обогащать уран только до уровня 3,67%. При этом до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, напоминает агентство, Тегеран обогащал уран до 20%, что намного меньше, чем показатель высокообогащенного, или оружейного, урана, составляющий 90%.



8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил об официальном приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники СВПД по иранской ядерной программе не выполняют свои обязательства. Говорилось о возобновлении Тегераном работ по обогащению урана и модернизации реактора в Араке.



В течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Как пояснил президент, "будут остановлены продажи имеющегося в стране обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны", как предписывает сделка. Уран и тяжелая вода будут храниться на территории Ирана. Роухани также отметил, что "у Ирана не осталось другого варианта, кроме сокращения обязательств по СВПД" и страна пошла на это "в целях обеспечения своих прав", а также, чтобы добиться "сбалансированного выполнения условий сделки всеми сторонами".



8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

