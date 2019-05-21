Порошенко переехал в "прозрачный" офис своей партии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петр Порошенко, сложивший полномочия президента Украины после вступления в эту должность Владимира Зеленского, переехал из здания администрации президента на улице Банковой в офис партии "Блок Петра Порошенко (БПП) "Солидарность" в Киеве. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко в своих аккаунтах в соцсетях в понедельник вечером.



"Открытый офис" БПП расположен на улице Лаврской вблизи Киево-Печерской лавры. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла, что и отражено в его названии.



Офис, по планам создателей, предназначен для "формирования новой политической культуры и реализации качественных реформ на всех уровнях".



Порошенко ушел с президентского поста 20 мая. Он пребывал на посту главы государства пять лет.

