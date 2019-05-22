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Госдеп США дал Турции две недели, чтобы отказаться от покупки в России комплексов С-400

07:00 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей - бомбардировщиков F-35 вместо российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В обратном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями, сообщил во вторник американский телеканал Си- эн-би-си со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По их данным, Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400. Данное предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телеканала.

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