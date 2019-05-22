В Казани жители выступили против строительства мечети рядом с домами
11:20 22.05.2019
В Татарии жители Казани обратились с открытым письмом к мэру Ильсуру Метшину. Они просят его определить другое место для строительства мечети. «В зеленой зоне, на территории школы, в 30 метрах от жилых домов строится мечеть. Против – 90%. В том числе мусульмане. Нас никто не слушает», – говорят жители.
При этом строительный забор, которым обнесли территорию, вызвал у них возмущение.
Отметим, что жители высказывались против строительства мечети еще в 2013г., когда стало известно о таких планах. Во время публичных слушаний жители свою позицию подтвердили. club-rf.ru
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