Подросток, подозреваемый в поджоге карельской церкви, признан невменяемым
16:32 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Подросток, подозреваемый в поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии, признан невменяемым. Как сообщает СК, уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Пожар был в августе 2018 года. По версии следствия, церковь поджег подросток, которому в тот момент было 15 лет. Эхо Москвы
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