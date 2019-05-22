Подросток, подозреваемый в поджоге карельской церкви, признан невменяемым

16:32 Источник: Эхо Москвы

Подросток, подозреваемый в поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии, признан невменяемым. Как сообщает СК, уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Пожар был в августе 2018 года. По версии следствия, церковь поджег подросток, которому в тот момент было 15 лет. Эхо Москвы