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Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко

17:12 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду.

"Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении САП в "Фейсбуке".

Уточняется, что дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний - производителей электроэнергии на Украине - "Центрэнерго". "Должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины", - сообщили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело в отношении Порошенко было открыто Государственным бюро расследований из-за событий в Керченском проливе.

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