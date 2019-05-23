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СМИ ФРГ анонсировали замену посла в России

20:40 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Немецкие СМИ анонсировали замену посла Германии в России. По информации еженедельника Spiegel, летом диппредставительство в Москве возглавит 57-летний Геза Андреас фон Гейр.

Сейчас он руководит департаментом политики в Минобороны ФРГ, отвечает за организацию зарубежных поездок министра Урсулы фон дер Ляйен. До этого он занимал должность вице-президента Федеральной разведывательной службы.

С 2014 года посольство Германии в России возглавляет Рюдигер фон ФричГоворит Москва

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