Программа летнего отдыха «Московская смена» стартовала в столице

15:27

В Москве начала действовать городская программа бесплатного детского отдыха «Московская смена». Торжественное открытие нового сезона программы состоялось Во Дворце творчества детей и молодежи им. А.Гайдара, где был проведен концерт и было объявлено, что теперь "Московская смена" будет ежегодной. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, программа пользуется большой популярностью среди москвичей, поскольку позволят детям провести часть летних каникул с пользой. "Огромная культурная программа: посещение музеев, парков, достопримечательностей города, есть специальные экскурсии и мастер-классы - в общем, все возможные активности. Кроме того, я тоже мама и понимаю, что родителей беспокоит вопрос безопасности детей, и тут они могут быть спокойны - с 9 утра до 19 ребенок в безопасности, питается три раза в день и занят в развивающих программах», - отметила заммэра.В рамках "Московской смены" школьники 7-14 лет в столице бесплатно посещают летние лагеря, открытые в школах и социальных учреждениях. Они участвуют в образовательных и развивающих проектах, спортивных мероприятиях, бесплатно посещают музеи, театры, концертные площадки, мастер-классы и экскурсии. В нынешнем году смены программы будут открыты в 246 учреждениях и станут работать пять будних дней в неделю, с 09.00 до 19.00. Первая смена начнется 3 июня, вторая смена - 1 июля, третья смена - 1 августа.