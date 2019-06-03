В Забайкалье и Бурятии начали действовать электронные визы
07:52 03.06.2019 Источник: REGNUM
Благодаря вхождению Забайкалья и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ на этих территориях с 1 июня 2019 года стало возможно введение механизма электронных виз. Как поясняет пресс-служба губернатора Забайкалья, преференции получили международные аэропорты Забайкальского края и Бурятии.
Напомним, электронная виза — это упрощенный способ въехать на территорию России.
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