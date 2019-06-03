В Забайкалье и Бурятии начали действовать электронные визы

07:52 Источник: REGNUM

Благодаря вхождению Забайкалья и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ на этих территориях с 1 июня 2019 года стало возможно введение механизма электронных виз. Как поясняет пресс-служба губернатора Забайкалья, преференции получили международные аэропорты Забайкальского края и Бурятии.

Напомним, электронная виза — это упрощенный способ въехать на территорию России.