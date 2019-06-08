Петицию в защиту журналиста Голунова подписали более 43,5 тыс. человек
19:15 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 43,5 тыс. человек подписали петицию на сайте change.org в защиту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, следует из данных портала.
Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.
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