Нарушения на 219,7 млрд руб при заключении госконтрактов нашла Счетная палата

07:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ выявила нарушения на 219,7 млрд рублей при заключении госконтрактов по итогам 2018 года, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок, говорится в отчете контрольного ведомства "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год", обнародованном в четверг.