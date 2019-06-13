Нарушения на 219,7 млрд руб при заключении госконтрактов нашла Счетная палата
07:14 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ выявила нарушения на 219,7 млрд рублей при заключении госконтрактов по итогам 2018 года, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок, говорится в отчете контрольного ведомства "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год", обнародованном в четверг.
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