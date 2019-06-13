0
0
80
НОВОСТИ

Нарушения на 219,7 млрд руб при заключении госконтрактов нашла Счетная палата

07:14 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ выявила нарушения на 219,7 млрд рублей при заключении госконтрактов по итогам 2018 года, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок, говорится в отчете контрольного ведомства "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год", обнародованном в четверг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 13.06.2019
В России скоро могут начать выдавать электронные дипломы об образовании
0
33
08:00 13.06.2019
Америка собирается депортировать на родину 50 тыс мексиканцев, ожидающих разрешение на проживание в США
0
67
07:45 13.06.2019
Провести митинг в защиту Голунова власти Владивостока не разрешили
0
96
07:39 13.06.2019
Четверг в Москве будет солнечным и прохладным
0
107
07:32 13.06.2019
Америка собирается разместить в Польше эскадрилью ударных беспилотников
0
122
07:24 13.06.2019
Курс рубля выбил Москву из сотни самых дорогих городов мира
0
135
07:20 13.06.2019
СМИ: Минобороны России готовит техзадание на атомный авианосец
0
142
07:00 13.06.2019
Лучшим короткометражным фильмом «Кинотавра» стало "Топливо"
0
196
22:59 12.06.2019
Эрдоган: Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила
0
497
22:58 12.06.2019
Полиция все же отпустила Навального
0
533

Возврат к списку