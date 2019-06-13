Америка собирается разместить в Польше эскадрилью ударных беспилотников

07:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Польша по итогам переговоров лидеров двух государств в Вашингтоне договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.Об этом говорится в распространенной Белым домом совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны, подписанной в среду президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.