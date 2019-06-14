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Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге спланированной политической акцией

13:20 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава РПЦ назвал протесты против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге спланированной политической акцией. По словам патриарха Кирилла, в протестах участвовала хорошо организованная группа молодёжи. Он назвал недосмотром то, что жителям города не представили полную информацию по строительству. Патриарх подчеркнул, что было предусмотрено строительство храма вместе с парком вокруг, пишет сайт «МБХ-Медиа».

Ситуация вокруг строительства храма на месте сквера обострилась в Екатеринбурге в мае. После акций протеста работы были приостановлены.  Эхо Москвы

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