Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге спланированной политической акцией

13:20 Источник: Эхо Москвы

Глава РПЦ назвал протесты против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге спланированной политической акцией. По словам патриарха Кирилла, в протестах участвовала хорошо организованная группа молодёжи. Он назвал недосмотром то, что жителям города не представили полную информацию по строительству. Патриарх подчеркнул, что было предусмотрено строительство храма вместе с парком вокруг, пишет сайт «МБХ-Медиа».

Ситуация вокруг строительства храма на месте сквера обострилась в Екатеринбурге в мае. После акций протеста работы были приостановлены. Эхо Москвы

