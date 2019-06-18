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В Венесуэле отрабатывается универсальный "вирусный" механизм акций влияния - Нарышкин

13:32 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверен, что в Венесуэле отрабатывается новый алгоритм ведения гибридной войны. Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Наиболее наглядно мы видим реализацию такого сценария [ведения гибридной войны] в Венесуэле, - констатировал глава СВР. - Фактически речь идет о создании универсального алгоритма проведения тайных акций влияния в непрерывном режиме и в глобальных масштабах". "Эта подрывная работа никогда не прекращается, ведется в отношении не только врагов, но и друзей и нейтральных сил в условиях мира, кризиса и войны, - добавил он. - Ее стоило бы сравнить с деятельностью вируса: он может десятилетиями разрушать организм человека, не проявляя себя, а когда бывает обнаружен, бороться зачастую уже поздно".

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