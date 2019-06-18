Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
15:00 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности. Об этом глава правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.
"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня", - пояснил премьер.
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