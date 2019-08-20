0
0
270
НОВОСТИ

Виновники столкновений с полицией на митингах должны ответить по закону - Путин

20:00 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность.

"Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны должны обеспечить реализацию этих прав", - сказал он на пресс- конференции в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - добавил российский лидер. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 19.08.2019
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
0
159
22:00 19.08.2019
Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд
0
207
21:20 19.08.2019
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
0
250
20:40 19.08.2019
Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет
0
270
19:20 19.08.2019
Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
0
321
18:40 19.08.2019
Иран хочет получить компенсацию за задержание своего танкера в Гибралтаре
0
341
18:00 19.08.2019
Посольство РФ в Саудовской Аравии сообщило о гибели россиянки в ДТП с паломниками
0
346
17:32 19.08.2019
ВВС Сирии обстреляли турецкий военный конвой
0
335
17:12 19.08.2019
В России выросло производство табака
0
383
17:00 19.08.2019
После ЧП с ракетой в Архангельской области перестали подавать сигнал две станции мониторинга ядерных взрывов - WSJ
0
433

Возврат к списку