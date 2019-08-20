Виновники столкновений с полицией на митингах должны ответить по закону - Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность.

"Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны должны обеспечить реализацию этих прав", - сказал он на пресс- конференции в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями, - добавил российский лидер. - Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом".

