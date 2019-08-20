Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подаст в отставку. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Прямая трансляция велась по каналу "РАИ-ньюс-24".

"По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - объявил Конте.

