Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке
17:12 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подаст в отставку. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Прямая трансляция велась по каналу "РАИ-ньюс-24".
"По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - объявил Конте.
НОВОСТИ
- 17:00 20.08.2019
- В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
- 16:32 20.08.2019
- Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов
- 16:12 20.08.2019
- Россияне не боятся, что роботы заменят их на работе - опрос
- 16:00 20.08.2019
- Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин
- 15:32 20.08.2019
- Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска - Песков
- 15:20 20.08.2019
- Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ
- 15:12 20.08.2019
- Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос
- 15:00 20.08.2019
- Первый полет совершил новейший российский беспилотник
- 14:32 20.08.2019
- В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
- 14:12 20.08.2019
- В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать