СМИ Британии составили список курортов с наибольшим риском пищевых отравлений

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британские СМИ составили список курортов с наибольшим риском пищевых отравлений. Первое место заняла египетская Хургада, где с начала 2017 года от некачественной пищи пострадали 380 туристов.

На второй позиции оказалась Пунта-Кана в Доминиканской Республике, там отравились 211 отдыхающих. Тройку замкнула Ривьера-Майя в Мексике, там зарегистрировано 182 случая. В десятку вошли турецкая Анталия, мексиканский Канкун, острова Кабо-Верде Боа-Вишта и Сал, марокканский Мараккеш и Майорка и Бенидорм в Испании, пишет Daily Mail. Говорит Москва

