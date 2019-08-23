В Штатах появились футболки с изображением Гренландии в составе США

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США выпустили футболки с изображением Гренландии в составе США. Партию одежды создал Национальный комитет Республиканской партии.

Как говорится на сайте организации, эти футболки будут высылаться за пожертвование в размере от 25 долларов в поддержку идеи Дональда Трампа «сделать Америку ещё больше».



На белой футболке изображена карта США, включая Гренландию, в цветах национального флага.



На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки датского острова. Говорит Москва

