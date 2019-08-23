В Штатах появились футболки с изображением Гренландии в составе США
14:32 23.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США выпустили футболки с изображением Гренландии в составе США. Партию одежды создал Национальный комитет Республиканской партии.
Как говорится на сайте организации, эти футболки будут высылаться за пожертвование в размере от 25 долларов в поддержку идеи Дональда Трампа «сделать Америку ещё больше».
На белой футболке изображена карта США, включая Гренландию, в цветах национального флага.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки датского острова. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:12 23.08.2019
- Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией
- 14:05 23.08.2019
- Заявителям акций 31 августа отказали из-за торжеств ко Дню знаний
- 14:00 23.08.2019
- РФ не будет втягиваться в разрушительную для экономики страны гонку вооружений - Путин
- 13:32 23.08.2019
- Более половины россиян занимается самолечением - опрос
- 13:20 23.08.2019
- Песков назвал обмен пленными между РФ и Украиной "началом диалога между двумя президентами"
- 13:05 23.08.2019
- Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты
- 13:00 23.08.2019
- Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях
- 12:32 23.08.2019
- Системы С-400 сбили на учениях под Астраханью мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч
- 12:20 23.08.2019
- Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"
- 12:05 23.08.2019
- У США нет права читать кому-либо нотации после их выхода из ДРСМД и СВПД - МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать