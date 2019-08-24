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США и "Талибан" достигли соглашения по выводу иностранных войск из Афганистана - СМИ

14:30 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана. Об этом в субботу сообщила на своем сайте пакистанская газета "Доон".

"Мы договорились о временных рамках вывода войск. Сейчас переговоры идут о способах его осуществления", - заявил изданию представитель талибов Сухейль Шахин. При этом ни он, ни США пока не раскрыли информацию о самих сроках. Известно, что Вашингтон надеется подписать соответствующее соглашение до 1 сентября.

Как отмечает "Доон", президент Афганистана Ашраф Гани настоял на том, чтобы ему предоставили окончательный проект соглашения для "всестороннего обсуждения" до того, как оно будет подписано. Талибы по-прежнему отказываются признавать правительство Гани, однако согласились принять участие во внутриафганском диалоге.

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