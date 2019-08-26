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За нападение собак опасных пород на людей предлагают ввести уголовное наказание для хозяев животных

11:32 26.08.2019

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT. 

В случае если опасная собака (одной их тех пород, которые включены в специальный перечень) гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред его здоровью, то это, согласно инициативе, должно наказываться штрафом до 200 тыс. рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести — штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.  Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет.  

За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишён свободы на срок до пяти лет (если погибли два и более человека — до семи лет). 



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