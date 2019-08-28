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НОВОСТИ

Госзаказчиков могут обязать приобретать 50% товаров у российских производителей

10:20 28.08.2019 Источник: Ведомости

Нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через госзаказ, следует из проекта постановления правительства. На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 г. и уже 50% в 2021 г., в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК.

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