Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве прошел без сбоев

16:12

Очередное тестирование системы электронного голосования, которая впервые будет опробована в трех округах столицы 8 сентября, прошло без проблем. Москвичи в трех округах (№ 1 - Зеленоград, № 10 - Северный, Лианозово, Бибирево, № 30 - Чертаново Центральное, Чертаново Южное) отвечали на вопросы о том, что важнее развивать - парковки или парки и зеленые зоны. В голосовании могли участвовать 4865 заранее зарегистрировавшихся избирателя, при этом итоговая «явка» составила 44,97% (2188 человек).Система электронного голосования, основанная на блокчейн-технологиях, будет использована в ходе выборов в Мосгордуму. За несколько месяцев ее проверили уже три раза, изучая, насколько система работоспособна, устойчива к взлому и враждебным вмешательствам. Французский криптограф Пьеррик Годри смог найти уязвимые места в системе электронного голосования в ходе одного из тестирований, после чего глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов перевел ему 1 млн руб. обещанного вознаграждения, заявив, что Годри помог усовершенствовать проект.