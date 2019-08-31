Путин считает Соборную мечеть Петербурга самой красивой в мире
19:00 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что самая красивая мечеть в мире находится в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Самая красивая [мечеть] в мире - это в Петербурге", - сказал Путин.
Перед этим Кадыров назвал самой красивой в мире недавно открытую в чеченском городе Шали мечеть "Гордость мусульман". Он добавил, что это также самая большая мечеть в Европе. Однако услышав мнение президента о том, что самое красивое подобное сооружение находится в Петербурге, Кадыров сказал, что спорить с главой государства не станет.
Он поблагодарил Путина за поддержку строительства мечети и передал ему "слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев". "Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру", - отметил Кадыров.
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