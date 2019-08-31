Подготовительные работы к отопительному сезону в Москве завершены

20:01

Подготовка к отопительному сезону в Москве полностью завершена. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, к отопительному сезону подготовлено свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов. "Социальные объекты принимают тепло первыми, и их готовность обеспечена в первую очередь", — сказал Бирюков.

Энергоснабжающие предприятия уже провели профилактический ремонт теплосетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередач, на предприятиях состоялись примерно 50 учений и тренировок.

Также к холодам готовят и жилые дома, где проверяются системы отопления, регулируется температурно-влажностный режим чердаков, остекляются чердачные слуховые окна, проводится ремонт кровли.