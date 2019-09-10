Японская компания собирается сбросить радиоактивную воду в Тихий океан

14:00 Источник: РОСБАЛТ

Japanʼs Tokyo Electric Power решила сбросить радиоактивную воду с АЭС в Фукусиме в Тихий океан, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters. Компания объясняет это тем, что ей больше негде хранить воду.

Количество загрязненной воды, собранной компанией с 2011 года, составляет более миллиона тонн, отметил министр окружающей среды Японии. По его словам, остается только сбросить ее в море. Однако эксперты обсудят способы утилизации радиоактивной воды.