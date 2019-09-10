Японская компания собирается сбросить радиоактивную воду в Тихий океан
14:00 10.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Japanʼs Tokyo Electric Power решила сбросить радиоактивную воду с АЭС в Фукусиме в Тихий океан, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters. Компания объясняет это тем, что ей больше негде хранить воду.
Количество загрязненной воды, собранной компанией с 2011 года, составляет более миллиона тонн, отметил министр окружающей среды Японии. По его словам, остается только сбросить ее в море. Однако эксперты обсудят способы утилизации радиоактивной воды.
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