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Японская компания собирается сбросить радиоактивную воду в Тихий океан

14:00 10.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Japanʼs Tokyo Electric Power решила сбросить радиоактивную воду с АЭС в Фукусиме в Тихий океан, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters. Компания объясняет это тем, что ей больше негде хранить воду. 

Количество загрязненной воды, собранной компанией с 2011 года, составляет более миллиона тонн, отметил министр окружающей среды Японии. По его словам, остается только сбросить ее в море. Однако эксперты обсудят способы утилизации радиоактивной воды.

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