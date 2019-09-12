Эстонский министр предложил отменить безвиз для украинских "хомо-советикус"
11:03 12.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Министр внутренних дел Эстонской Республики Март Хельме предложил отменить безвизовый режим для украинцев, передает "Росбалт" со ссылкой на портал Err.ee.
«Потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил министр.
По его словам, эстонские власти должны сами решать, кого и на каких условиях впускать в страну.
НОВОСТИ
- 11:35 12.09.2019
- Верховная рада поддержала законопроект об "отпоре вооруженной агрессии"
- 10:59 12.09.2019
- Избранный депутат Мосгордумы Митрохин намерен реализовывать наказы жителей
- 10:45 12.09.2019
- В Донецке заминировали железную дорогу
- 10:30 12.09.2019
- В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды
- 10:15 12.09.2019
- Курс евро упал до 72 рублей
- 09:45 12.09.2019
- "Муромец" и "Суздалец" уничтожили подлодку в Черном море
- 09:25 12.09.2019
- Средний возраст россиян составил 40 лет
- 09:05 12.09.2019
- Канадский "Боинг" со 176 пассажирами на борту столкнулся с птицей
- 09:00 12.09.2019
- В столичном регионе по-прежнему тепло и без осадков
- 08:55 12.09.2019
- СМИ: Помпео может заменить Болтона на посту помощника по нацбезопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать