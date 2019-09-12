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Эстонский министр предложил отменить безвиз для украинских "хомо-советикус"

11:03 12.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Министр внутренних дел Эстонской Республики Март Хельме предложил отменить безвизовый режим для украинцев, передает "Росбалт" со ссылкой на портал Err.ee.

«Потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил министр.

По его словам, эстонские власти должны сами решать, кого и на каких условиях впускать в страну.

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