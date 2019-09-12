Зеленский: Киев в Минске обсуждает сроки освобождения украинских пленных

17:30 Источник: Интерфакс

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения пленных граждан Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандском формате". У нас есть еще встречи (в рамках) Трехсторонней контактной группы в Минске... и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы", - сказал он.



