Зеленский: Киев в Минске обсуждает сроки освобождения украинских пленных
17:30 12.09.2019 Источник: Интерфакс
В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения пленных граждан Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандском формате". У нас есть еще встречи (в рамках) Трехсторонней контактной группы в Минске... и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы", - сказал он.
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