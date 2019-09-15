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В Казахстане на трассе Екатеринбург - Алма-Ата столкнулись поезд и автобус

18:30 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана выехал в воскресенье на железнодорожное полотно, где произошло столкновение транспортного средства с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"15 августа около 19:20 (16:20 мск) на автодороге Екатеринбург - Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - говорится в сообщении.

Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате ЧП. Эти данные выясняются.


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