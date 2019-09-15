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Ситуация в Саудовской Аравии может спровоцировать рост цен на нефть марки Brent

20:30 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что при открытии торгов в понедельник цена на нефть марки Brent отреагирует на новости об атаках в Саудовской Аравии ростом в 5-8%.

В частности, инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин ожидает роста цены на нефть марки Brent на 5-8%. Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов прогнозирует рост в 5-7%, если "не будут приняты какие-то срочные меры для стабилизации добычи в Саудовской Аравии". Портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Дорофеев завтра ждет аналогичного роста Brent - в диапазоне $63-65 за баррель.

Эксперты сходятся во мнении, что ущерб несильно затронет глобальный баланс спроса и предложения, так как снижение поставок нефти из Саудовской Аравии может быть компенсировано другими странами.

"Исходя из слухов, ремонтные работы займут менее месяца. Не исключу, что спекулятивный подъем будет кратковременным, так как ущерб не так сильно затронет глобальный баланс спроса и предложения. Россия и другие участники ОПЕК+ смогут быстро компенсировать недостаток поставок", - считает Нигматуллин.


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