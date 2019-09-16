К 2022 году РФ и Белоруссия могут перейти к общему внешнеторговому режиму
09:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа экономической интеграции России и Белоруссии, одобренная кабминами обеих стран, предполагает возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом документ. Соответствие информации издания документу подтвердил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
Издание отмечает, что программа интеграции, которую Медведев и Румас парафировали 6 сентября, "рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года". "Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей", - сообщает газета. По мнению издания, эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".
Отмечается, что в план интеграции заложена взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года. "Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться", - пишет газета. Также к 2021 году страны планируют обеспечить взаимный единый доступ к госзакупкам, единую систему учета собственности и унификацию хозяйственного законодательства. С января 2022 года два государства в рамках Союзного государства также намерены вести согласованную политику на рынке труда и в сфере соцзащиты, обеспечивая сближение уровня соцгарантий.
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