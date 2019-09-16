Игнорирование Минских соглашений должно повлечь за собой санкции для Украины - глава ДНР
10:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Озвученная украинскими властями позиция о нежелании выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должна повлечь за собой санкции как минимум со стороны стран - гарантов "Минска" Германии и Франции. На это указал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя заявления украинских политиков по поводу непредоставления Киевом особого статуса Донбасса и амнистии всем участникам конфликта.
"Заявления нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для нас неожиданностью. Собственно, как и предшествовавшие им пораженческие откровения Кучмы, с которыми он выступил на шестом году игнорирования Минских соглашений. Говоря все эти годы о полной приверженности "Минску", украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.
Он напомнил, что пункты о предоставлении особого статуса и о недопущении преследования лиц, причастных к событиям в Донбассе, закреплены в Комплексе мер, в поддержку которого Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязательную к исполнению. "Об изменениях и корректировках текста Минских соглашений не может быть и речи. Если исходить из непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, за неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами, уже должны применяться санкции, по крайней мере от Германии и Франции!" - констатировал глава ДНР.
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