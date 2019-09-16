Путин заявил, что Россия, Иран и Турция продолжат работу для снятия напряженности в Идлибе

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ, Турция и Иран договорились продолжить работу для окончательного снятия напряженности в сирийском Идлибе.

"Разумеется, предметно обсуждалась проблематика борьбы с терроризмом на сирийской территории. Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальные группировки", - заявил журналистам глава российского государства по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре.

Он подчеркнул: "Мы не можем, конечно, с этим смириться, поэтому договорились с господином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом и господином [президентом Ирана Хасаном] Роухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе".