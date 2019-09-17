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НОВОСТИ

Православные священники просят пересмотреть приговоры участникам митингов в Москве

22:32 17.09.2019 Источник: Интерфакс

Несколько десятков священников Русской православной церкви обратились к российским властям с просьбой пересмотреть судебные вердикты о лишении свободы некоторых участников недавних акций оппозиции в Москве.

"Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов "московского дела", - говорится в открытом письме клириков.

По словам авторов документа, "судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью".

Священники также обеспокоены тем, что "вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых".

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