Отправку криминалистов для оказания помощи Саудовской Аравии подтвердил Пентагон
08:40 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов для оказания местным властям помощи в "оценке атак" на нефтяные объекты королевства. Эту информацию, как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, подтвердил журналистам председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
Согласно пресс-релизу, Данфорд отметил, что Вашингтон дает Эр-Рияду время для оценки произошедшего, однако, по мнению главы КНШ, все указывает на то, что за нападением стоит Иран или связанные с ним силы. Генерал добавил, что в Пентагоне разрабатывают возможные варианты ответа и военный является одним из них наряду с экономическим, политическим и дипломатическим.
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