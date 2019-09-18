Отправку криминалистов для оказания помощи Саудовской Аравии подтвердил Пентагон

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов для оказания местным властям помощи в "оценке атак" на нефтяные объекты королевства. Эту информацию, как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, подтвердил журналистам председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Согласно пресс-релизу, Данфорд отметил, что Вашингтон дает Эр-Рияду время для оценки произошедшего, однако, по мнению главы КНШ, все указывает на то, что за нападением стоит Иран или связанные с ним силы. Генерал добавил, что в Пентагоне разрабатывают возможные варианты ответа и военный является одним из них наряду с экономическим, политическим и дипломатическим.



