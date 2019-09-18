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В рамках учений в ЦВО 50 самолетов и вертолетов проверили систему ПВО

10:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Систему ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов различных классов в рамках стратегических учений "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном в среду.

"В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52", - говорится в сообщении. Авиация должна была незаметно преодолеть зоны дежурства сил ПВО, отмечается в релизе.

Самолеты и вертолеты приближались к зоне ПВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей летели с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах в плотном строю и ставили радиопомехи.

По данным ведомства, расчеты радиотехнических войск ЦВО обнаружили воздушные цели, определили их тип и передали координаты на командный пункт соединений ПВО.

 

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