Двусторонние научные проекты России и Бразилии возобновятся с 2020 года - ﻿Минобрнауки

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Бразилия договорились о возобновлении с 2020 года практики двусторонних проектов в области науки и технологии. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу первый заместитель министра образования и науки России, Академик РАН Григорий Трубников.

"Со следующего года мы выходим на приоритетные для нас проекты: это транспортная доступность больших территорий, телекоммуникации, космос, освоение Арктики и Антарктики, экология и ее влияние на качество жизни", - сказал чиновник по результатам двусторонних переговоров с главой бразильского Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций астронавтом Маркусом Понтисом. По мнению Трубникова, эти сферы представляют общий интерес для обеих стран, схожих друг с другом "обширными территориями и большим населением" и сталкивающимися в связи с этим с общими вызовами.

Как указал академик, бразильцы хотели бы в следующем году посетить Россию, чтобы возобновить практическое взаимодействие, прерванное несколько лет назад в связи со структурными изменениями в правительстве южноамериканского государства. Наиболее интересным для партнеров является российский опыт в области телемедицины, энергетики, в т. ч. атомной, в сфере ядерных технологий. Их настрой на инновационную повестку соответствует ожиданиям российской стороны, подчеркнул Трубников.

"Я и мои коллеги очень довольны результатами встречи", - подытожил глава российской делегации, отметив теплое отношение бразильского министра к России.



