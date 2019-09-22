СМИ: У России есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье сообщила газета Sportpressen со ссылкой на председателя института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкла Аска.

"В прошлую пятницу WADA проинформировало меня об этом случае. Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге", - сказал Аск.