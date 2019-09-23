Иран отпустил задержанный ранее танкер Stena Impero

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский танкер Stena Impero ("Стена имперо"), который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), освобожден и может покинуть Иран. Об этом написал в понедельник вечером на своей странице в "Твиттере" посол Ирана в Соединенном Королевстве Хамид Баединежад.

"После завершения юридических и судебных процедур танкер Stena Impero под британским флагом теперь может свободно покинуть Иран", - написал посол.