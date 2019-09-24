Епархии РПЦ предупредили о мошеннических письмах от имени патриарха

12:32 Источник: Интерфакс

Управление делами Московской патриархии разослало главам всех епархий послание, в котором сообщается о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах от имени патриарха с просьбой о перечислении денежных средств.

"Сообщаю вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской православной церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о перечислении денежных средств", - говорится в письме, подписанном управляющим делами патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы.



Мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег, например, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов и т.п.

