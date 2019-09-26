В отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы и его семьи вводятся санкции - Госдеп США
20:30 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента США.
В ведомстве пояснили, что санкции в отношении Кастро вводятся "за его причастность к грубым нарушениям прав человека". Ограничительные меры также вводятся в отношении его детей. Всем лицам, внесенным в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов, отмечается в сообщении.
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