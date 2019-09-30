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Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента РФ - Песков

13:32 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник президента РФ Сергей Глазьев в случае его утверждения министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не сможет совмещать новый пост с должностью в администрации президента. Об этом сообщил ТАСС пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допустимо ли такое совмещение.

"Совмещать не может", - сказал Песков.

Пресс-служба ЕЭК в августе сообщала, что Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике. Его кандидатура была одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь будет представлена на утверждение глав государств Евразийского союза на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване. Валовая в конце августа возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

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