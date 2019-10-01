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НОВОСТИ

Порошенко вызвали на допрос с применением полиграфа

08:30 01.10.2019

Бывшего украинского президента Петра Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа. Об этом в комментарии агентству УНИАН заявили в пресс-службе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз 30 сентября.

«Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа. — Ред.) назначено на завтра, 1 октября», — заявили представители института.

В пресс-службе добавили, что пока неизвестно, явится экс-глава государства на исследование или нет.  «Украина.ру»

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