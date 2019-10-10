Дождь и сильные порывы ветра прогнозируют синоптики в Москве в четверг

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве и Московской области в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве - от 9 до 11 градусов тепла, ночью температура опустится до 7 градусов. Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье с 12:00 до конца дня объявлен желтый уровень опасности.